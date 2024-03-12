T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Şvekili Av. NEBAHAT ALTUN tarafından davalılar aleyhineKamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü''neyöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 18/03/2024 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 28/06/2024 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur. 21/02/2024
DAVALILAR AYDIN TUNÇ, AYFER AYHAN, AYNUR ONUK, AYSER TOPÇU, AYSUN AKBAŞ, AYŞE DEMİR, AYTEN SÖNMEZ, BAYRAM DEMİR, CAFER TUNÇ, DOĞAN ŞANLI, DURBABA DEMİR, EMİNE ÜCEKAN, ENGİN TOPÇU, ERGÜN TOPÇU, ERTUĞRUL TOPÇU, FATMA KARAMAN, FATMA TOPÇU, GÜLLÜ YILMAZ, HAKAN DEMİR, HAKAN ŞANLI, HAMZA TUNÇ, HAYRETTİN TOPÇU, HÜSAMETTİN DEMİR, HÜSEYİN DEMİR, KEREM KAĞAN DEMİR, LEYLA BULUT, MEHMET ALİ DEMİR, MELTEM DEMİR, NECATİ ŞANLI, NURETTİN ONUK, NURETTİN TOPÇU, NURTEN ŞANLI, RAHİME ONUK, SAĞFİNAT TOPÇU, SECATTİN DEMİR, SELCAN DEMİR, SERKAN DEMİR, VEDA TOPÇU, YASEMİN UĞURLU, YURDANUR DEMİR, ZÜBEYDE DEMİR
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/28
|Ericek Köyü
|105 - 10
|Tarla
|72,34 - 18,40 m²
DAVALILAR AHMET SÖYLER, ASLAN URLU, ATİLLA SÖYLER, AYSEL MERCAN, BEYLER TOPÇU, BİNALİ URLU, DÖNDÜ MERCAN, DURMUŞ GÜL, ERDAL GÜL, FERYAL AYDIN, FEVZİ TOPÇU, GÖKMEN TOPÇU, GÖNÜL KUTUN, HANIM GÜL, KUDRET KARA, LALİZAR URLU, NURAN AYDIN, OSMAN SÖYLER, ÖMER SÖYLER, SALİH TOPÇU, SEMRA GÜL, SEVİN ŞAHİN, YAŞAR EFE,
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/29
|Ericek Köyü
|105 - 33
|Tarla
|353,17 - 117,63 m²
DAVALILAR DİLEK GÜNGÖRDÜ, ESVET ALTUN, GÜNAZ URLU, MAHİ ALTUN, RASİM ALTUN, TAHSİN ALTUN, ÜMİT URLU, YASİN ALTUN,
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/30
|Ericek Köyü
|107 - 1
108 - 1
|Tarla
|459,49 - 157,77 m²
343,50 - 103,15 m²
DAVALILAR ABDULKADİR TAŞ, ARİF ÖZTÜRK,ARİFE ŞAHİN, AVNİ DOĞAN, BEŞBİNAZ ŞAHİN, BİLGE ŞAHİN, BİRSEN POLAT, BURHAN ŞAHİN, DERYA GÜL, DÖNDÜ KAYA, EDNAN ŞAHİN, ELMAS TOKAÇ, EMİNE DOĞAN, ERCAN DURAN, ERDAL ŞAHİN, ERGÜN ŞAHİN, GÜLAY DOĞAN, GÜLSEN ŞAHİN, GÖNGÖR ÖZTÜRK, İHSAN DOĞAN, İLYAS ÖZTÜRK, İPEK ÖZTÜRK, İSMAİL ÖZTÜRK, İZZET ÖZTÜRK, KEMAL ÖZTÜRK, KİRAZ ŞAHİN, MAHBUP DOĞAN, MAHBUP KURT, MAHİ DUMAN, MAHİ ŞAHİN, MAHMUT TAŞ, MECBURE ZABUN, MENEKŞE İMİR, MİNE ÖZTÜRK, MİYASE KILIÇ, MUHABBET DOĞAN, MURAT ŞAHİN, MUSTAFA DOĞAN, NEŞE EMİRVELİOĞLU, ORHAN DOĞAN, SEHER DOĞAN, SEMRA KURT, SEVİLAY ÖZEL, SEVİM DOĞAN, SEVİM DOĞAN, SONGÜL ÖZTÜRK, ŞEHRİYE DEMİRCİ, ŞENGÜL ÖZEL, TAHİR DOĞAN, YADİGAR ERDOĞAN, YETER YILMAZ, YILMAZ ŞAHİN, ZÖHRE YILMAZ,
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/31
|Karaşeyh Köyü
|186 - 17
|Tarla
|766,40 - 259,86 m²
DAVALILAR ARZU ARZUM, AKYILDIZ, AYHAN ŞAHİN, AYNUR ŞENTÜRK, AYSUN DEMİRCİ, AYTEN DEMİRCİ, AYTEN ŞAHİN, BEHSAT ŞAHİN, CEMANUR YENİÇERİ, DERYA YILDIZ, DİLEK ŞAHİN, DÖNDÜ YENİÇERİ, DÖNER ŞAHİN, EKREM ŞAHİN, EMİNE ŞAHİN, GÖNÜL ŞAHİN, GÜLAY VENEDİK, HİDAYET TAŞTAN, HÜLYA YENİÇERİ, İFAKET DEMİR, KADİR BÜLBÜL, KEMAL BÜLBÜL, MAHBUP ŞAHİN, MAKBULE ŞAHİN, MEHRİ ZABUN, MELAHAT SARI, MUAMMER ŞAHİN, NEBAHAT ÇİÇEK, NEJLA YENİÇERİ, NESRİN TEKER, NEVİN KÜLAH, NURAN VENEDİK, SELMA ÇEPE, SENEM DEMİR, SEVİM TENDİK, ŞAHİNAZ ŞAHİN, ŞÜKRİYE ŞAHİN, ÜNAL ŞAHİN, VEDAT ŞAHİN, YETER ÖZTÜR
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/32
|Karaşeyh Köyü
|186 - 20
|Tarla
|334,28 - 98,03 m²
DAVALILAR AYGÜN YILMAZ, ERCAN GÜLAP, ERGİN YILMAZ, ERNAİL YILMAZ, GÜLHANIM SOYKAR, LOKMAN YILDIZ, MİKTAT YILMAZ, MÜŞKİNAZ ÇİL, NAİL YILMAZ, NAME YILMAZ, NURAN MOLLAOĞULLARI, NURİ YILMAZ, NURTEN KAPUCU, OLCAY YILMAZ, RESUL YILMAZ, ŞENOL YILMAZ, ŞERİF YILMAZ, TUNCAY YILMAZ, TURGAY YILMAZ, YALÇIN YILMAZ, YETER YILMAZ, ZAKİRE YILMAZ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/33
|Kavakpınarı Köyü
|113 - 25
|Tarla
|203,68 - 65,16 m²
DAVALILAR BİNA YILDIRIM, DENİZ KOCAGÖZ, HALİT YILDIRIM, HIFZI YILDIRIM, İDİRİS YILDIRIM, LÜFTULLAH YILDIRIM, MÜNÜRE YILDIRIM, NÜFER DEMİR, ÖZER YILDIRIM, ÖZGÜL GÜL, ÖZNUR TAŞTAN, REFİKA ARVASİ, SALİHE ŞAHİN, ŞEFİKA ÖZTÜRK, YAKUP YILDIRIM,
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/34
|Kavakpınarı Köyü
|113 - 55
|Tarla
|358,66 - 118,18 m²
DAVALILAR ADALET DEMİR, ATİLLE BOSTAN, AVNİ DEMİR, AYSEL YILMAZ, AYSEN ŞAHİN, BAYRAM BOSTAN, BİNALI DEMİR, BUKET BESTE AYDOĞAN, CEZAYİR DEMİR, COŞAR BOSTAN, COŞKUN BOSTAN, ÇETİN BOSTAN, EDİBE KARABULUT, EMİNE DEMİR, FEHMİYE BOSTAN, FİKRET BOSTAN, GÜLPERİ BOSTAN, GÜNGÖR BOSTAN, HİKMET BOSTAN, HÜSNÜ BOSTAN, İFAGET BOSTAN, MAHİ BOSTAN, MEMNUNE DEMİR, NEŞE GÜRBÜZ, NİHAL ATEŞ, NİLGÜN TOPRAK, NURAY DEMİR, NURCAN AKTAŞ, NURSEN YILMAZ, NUVUT BOSTAN, REMAZAN DEMİR, SEÇKİN BOSTAN, SERVET BOSTAN, SEZAİ DEMİR,S ONAY ÇEPEL, SONGÜL ŞAHİN, ŞAZİYE TEKÇE, ŞENAY BOSTAN, ŞENGÜL ŞAHİN, TÜLİN GÜNİNDİ, YAŞAR DEMİR, YENER BOSTAN, YURDAGÜL DEMİR, ZENNURE DEMİR, ZÜLEYHA AKTAŞ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/35
|Kavakpınarı Köyü
|113 - 37
|Tarla
|498,52 - 155,59 m²
DAVALILAR ALİ ZABUN, AYŞE ARDA, BAHRİYE YILMAZ, BAYSAN DEMİR, BEHİYE YILMAZ, BÜLENT KAYA, CEVAHİR YILMAZ, DERVİŞ DEMİR, DİLEK ACARTÜRK, DURMUŞ ZABUN, EMİNE ŞAHİN, EMSAL ZABUN, ESRA ZABUN, FEVZİ ZABUN, GAMZE AYLA ÖNDER, GAZİ ZABUN, HALİL ZABUN, HASAN ZABUN, HÜLYA BAYRAKÇI, HÜLYA GEDİK, HÜSEYİN ZABUN, İBRAHİM ZABUN, İHSAN ZABUN, İSMİNAZ SOYLU, KIYMET GÜLER, KÜBRA GÜL, MECBURE ZABUN, MELEK ZABUN, MERAL CANPUNAR, MİNE DEMİR, NEBAHAT GÜL, OKTAY ZABUN, SALİH DEMİR, SEBAHAT ÜÇÜNCÜ, SONGÜL KARABULUT, TUFAN ZABUN, USLUHAN ZABUN, VESİLE ZABUN, VEYSEL ZABUN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/36
|Kavakpınarı Köyü
|115 - 1
|Tarla
|418,22 - 140,09 m²
DAVALILAR EMİNE YILMAZ, ENGİN GÜLER, ERDAL YILDIZ, FATMA YILMAZ, FİKRİYE YILDIZ, GÜLAY GÜLER, HALİT YILDIRIM, HASAN YILMAZ, HİKMET ÖZEL, HÜSEYİN YILMAZ, İSMAİL SERTAÇ YILMAZ, KÜBRA UZUN, MELTEM ÖZEL, MERVE KÜÇÜK, MUHSİN GÜLER, ÖZGÜL GÜL, ÖZNUR TAŞTAN, RIDVAN YILMAZ, SEHER DOLU, SELAHATTİN YILMAZ, SEMİH YILMAZ, SERDAL YILDIZ, SERKAN YILDIZ, SEVGİ YILMAZ, SİNAN YILDIRIM, ŞİNER ÖZEL, TAHSİN GÜLER, TÜLAY YILDIZ, VESİLE ZABUN, YAKUP YILDIRIM, YURDANUR TAŞTAN, ZEYNEP MUTLU
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/37
|Kavakpınarı Köyü
|122 - 3
|Tarla
|539,80 - 180,87 m²
DAVALILAR AHU TURAN, AYDIN SAĞKAN, AYHAN SAĞKAN, AYNUR POLAT, AYSEMA DEMİREL, FİLİZ DOĞAN, GONCA ŞENGÜNLER, GÜLÜMSER BAYHAN, GÜRBÜZ DOĞAN, LEMAN TÜLAY SAĞKAN, MEHMET AKİF SAĞKAN, MELTEM GÖKALP, MUAMMER DOĞAN, MUHSİN SAĞKAN, MUSTAFA DOĞAN, MUSTAFA KEMAL SAĞKAN, NEVZER GİRİFTİNOĞLU, NEZAHAT ATAY, NEZİHA ÖZENER, RAMİS SAĞKAN, RUHİYE GÜL TINDALL, SERGEN SAĞKAN, TÜRKAN DOĞAN, YAŞAR SAĞKAN, YEŞİM DEMİREL
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/38
|Kavakpınarı Köyü
|227 - 3
|Tarla
|620,98-204,76 m²
DAVALILAR ADEM DEMİR, AHMET YILDIZ, BAYRAM YILDIZ, BEYAZ DEMİR, BİNNAZ DEMİR, BURHAN DEMİR, CUMA DEMİR, ENİSE YAZICI, ERGİN YAZICI, FATMA TUNÇER, HAFIZ YAZICI, HEMENGÜL GÜL, İBRAHİM DEMİR, KADİR YILDIZ, KÖKSAL DEMİR, MEMET DEMİR, NAZENGÜL NAZİ, NERMİN KILIÇ, NESİBE ŞAHİN, OKTAY YAZICI, SEVGİ YILDIZ, SEZGİN YAZICI, ŞABAN DEMİR, TURGAY YAZICI, ÜNSAL DEMİR, ÜNZÜLE DEMİR, YUNİS YILDIZ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/39
|Kavakpınarı Köyü
|227 - 10
|Tarla
|270,52 - 88,64 m²
DAVALILAR BURHAN ŞAHİN, BÜNYAMİ ŞAHİN, EDNAN ŞAHİN, EKREM DEMİRCİ, ERVA ÖZEN, HAMZA ŞAHİN, HATUN ŞAHİN, İKRAM DEMİRCİ, MAHİ DUMAN, MİYASE KILIÇ, MUHABBET DOĞAN, SALİH ŞAHİN, SANİYE SELEK, SEVGİ TURAN, ŞEHRİYE DEMİRCİ, YETER YILMAZ, YILMAZ ŞAHİN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/40
|Kavakpınarı Köyü
|234 - 26
|Tarla
|265,06 - 88,46 m²
DAVALILAR AHMET YILMAZ, ASUMAN YARGIN, ERSAN TAŞTAN, GÜLAY DOĞAN, HALİS DOĞAN, İHSAN DOĞAN, İHSAN TAŞTAN, İSA TAŞTAN, MECBURE YAPICI, MEHMET YILMAZ, MÜRSEL YILMAZ, NEJLA VENEDİK, NEJMİ DOĞAN, NURAN TÜRKMEN, NURŞEN TAŞTAN, ORHAN DOĞAN, SAFİNAZ DEMİRCİ, SALİHA MALLI, SEVİM DOĞAN, SÜMEYRA NUR YARGIN, ŞAHİNE KAPUCU, TUNCAY KARA, TURAN KARA, ZEHNİZAR KAPUCU
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/41
|Kavakpınarı Köyü
|234 - 27
|Tarla
|332,46 - 111,44 m²
DAVALILAR HACI KURT, ZERNURE KURT
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/42
|Mertekli Köyü
|151 - 25
|Tarla
|263,31 - 86,18m²
DAVALILAR CELAL YILMAZ, CEMİL YILMAZ, FATMA YILMAZ, GÜLER ŞİMŞEK, HASAN YILMAZ, HAYRUNNİSA YILMAZ, KÖKSAL YILMAZ, NURAY ZABUN, NURŞEN ÇALIŞ, RECEP YILMAZ, SEYHAN ÇETİN, SONER YILMAZ, SULTAN YILMAZ, SUZAN ÜNSAL, ŞAHİNUR OĞUZ, UMUR MURAT YILMAZ, ZEYNEP OĞUZ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/43
|Mertekli Köyü
|149 - 75
150 - 44
|Tarla
Tarla
|847,96 - 233,03 m²
404,11 - 57,28 m²
DAVALILAR EMİNE YALDIZ, ERCAN YILMAZ, ERGİN YILMAZ, ERSİN YILMAZ, HAVA YILMAZ, HUSREV YILMAZ, LEVENT YILMAZ, NAMIKAR YILMAZ, ŞİNASİ YILMAZ
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/44
|Mertekli Köyü
|149 - 78
|Tarla
|2.186,83 - 1.427,17 m²
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01992679