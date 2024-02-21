T.C. SİVAS İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01

İ L A N DOSYA NO : 2023/5944 İnfaz Hâkimliği DosyasıKARAR NO : 2023/6078

İnfaz Hakimliğimizin 12/09/2023 tarihli 2023/5944 Esas 2023/6078 Karar sayılı ilamı ile 99505481674 TC Kimlik numaralı Ebrahım ve Bibi Esmat oğlu 01/01/1966 Herat d.lu hükümlü Naıem HOSSEINI hakkında Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü' nün 31/08/2023 tarih ve 2023/1200 NKL sayılı talebinin Kabulüne, Hükümlünün 5275 Sayılı Kanunun 105/A-6.maddesi gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine ve kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesi' ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, karar hükümlüye tebliğ edilememiş olup, tüm aramalara rağmen hükümlünün adresi tespit edilemediğinden kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.