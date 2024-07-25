T.C. Siverek Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
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T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/204 Esas 19/07/2024
Konu :Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YILDIZ AYHAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/07/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 66544207060
ADI SOYADI : YILDIZ AYHAN
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : ZEKİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1972
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02065818