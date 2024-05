T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2024 / 00:01



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İhale İlanı



Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Sultanbeyli ilçesi sınırları içerisinde muhtelif noktalarda; yaklaşık 0,80 – 1,5 m² lik alanlar üzerine yerleştirilecek olan 200 adet ayrı ‘’Tekstil Atıkları Kutuları’’ yerinin; 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Şartnamesi çerçevesinde “Abdurrahmangazi Mah., Belediye Cad., No : 4 Sultanbeyli / İSTANBUL” adresindeki Sultanbeyli Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile 19 aylığına kiraya verilecektir.

1. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (Battalgazi Mh. Kubbe Cd. No:4 Sultanbeyli / İST) 750,00 -TL karşılığında alınabilecektir.

2-TEKSTİL ATIK KUMBARA YERLERİ KİRALAMA İHALESİNİN

a) Yapılacağı Yer : Sultanbeyli Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi : 23.05.2024

c) İhale Saati : 10 : 00

d) İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.



3- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83 ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.



4-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) 19 Aylık Muhammen Bedel Miktarı: 3.565.666,67 TL+KDV (Ödeme Aylık olarak peşin yapılacaktır.)

b) Geçici Teminat Miktarı: 106. 970,00-TL ( Muhammen bedelin %3’ü )



5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

a) Gerçek Kişilerden;

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı”

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi



b) Tüzel Kişilerden;

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “İhale şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı”

7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Tehlikesiz Atılar Toplama-Ayırma Belgesi



c) Ortak Girişim Olması Halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini en son 23/05/2024 tarihinde saat 10:00’a kadar Sultanbeyli Belediyesi Encüman Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 4 Sultanbeyli / İstanbul) teslim edeceklerdir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

