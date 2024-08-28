T.C. Tarsus İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

2024/260 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/260 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ

İLİ : Mersin ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ :12.142,00 m2 yüzölçümü

İLÇESİ :Tarsus ANA TAŞ. NİTELİK : Arsa

MAHALLE/KÖY ADI :Yeni Mahalle BLOK/KAT/B.B. NO. : A Blok/13.Kat/29Nolu BB.

ADA/PARSEL :4582/1 ARSA PAY/PAYDA :113/12142 arsa payı

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ: Mesken

Yukarıda Bilgileri Yazılı Mesken Vasıflı Taşınmazın Satışa Konu Hissesi Tam Olup, Aşağıdaki Bilgiler 12/02/2024 Tarihinde Yapılan Keşifte Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre Yazılmıştır.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Tarsus Belediyesi'nin onaylı imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanına isabet etmektedir.TAKS:0,30 — KAKS:1,70 tir. Ancak; bu parselde İmar tadilatı ile bloklar halinde14 kat'a imar tadili yapılmıştır. Ulaşım sorunu toplu taşıma ve özel araçlar ile yapılıyor. Şehir merkezi Eğitim kurumlarına-Alışveriş marketlerine uzaktır. Yol-Su-Elektrik, Kanalizasyon ve Doğalgaz hizmetleri tamdır. Otoban bağlantı gişelerine yakındır. Çevrede oluşan arsa alım —satım rayiç bedeli 17.000,00 TL' dir.Kıymet Takdirine esas Mersin ili - Tarsus ilçesi — Yeni (Akşemsettin) mahalle, Kozacıoğlu Sitesi ve tapunun 4582 ada / 1 nolu parseli olup 12.142,00 m2 miktarlı arsa üzerinde A-B-C bloklardan oluşan sitenin A-blok — Zemin+13.kat / 29 nolu Bağımsız Bölüm daire Kat İrtifak tapusuna göre 113/12142 arsa payı vardır. Tapu maliki H. D. adına tam paylıdır. Sitenin güvenlik kapısı —yüzme havuzu — spor ve yeşil alan ile geniş otoparkı bulunmaktadır. Kolay alınıp satılabilir özelliği vardır. Binanın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni vardır.

KIYMET TAKDİRİNE ESAS DAİRENİN KONUMU ve ÖZELLİKLERİ:

Kıymet Takdirine esas Kozacıoğlu Sitesi A-blok — Zemin+13.kat / 29 nolu Bağımsız Bölüm mesken dairedir. Blok Zemin+13 katlı olup, her kat 2 dairedir. Merdiven dairesi tamamen mermer kaplı, çift asansörlüdür. Merkezi görüntü sistemlidir. Kaloriferli ve merkezi doğalgaz ısıtmalıdır. Dairenin BRÜT alanı 260,00m2' — NET alanı 225,00m2 olup, 4 oda — salon —mutfak — 3 adet wc — 2 adet banyo ve 2 adet geniş balkondan ibarettir. Balkon cam balkonludur. Antrenin, mutfağın, balkonlar ve ıslak hacimlerin yer döşemesi seramik kaplıdır. Diğer bölümler ise MDF Lam parke kaplıdır. Duvarlar kısmen saten boyalı kısmen duvar kağıdı kaplıdır. Tavanlar alçıpan ve kartonpiyerlidir. Özel aydınlatmalıdır. Ayaklı lavabo ve diğer beyaz malzemeler takımdır. Banyoda jakuzi vardır. Mutfak tezgahı granit mermer kaplı, alt ve üst mutfak dolapları MDF Laminant mobilyadır. Pencere doğramaları PVC esaslı olup, iç kapılar Amerikan panel kapıdır. Elbise odası vardır. Çift banyolu, dairenin cümle giriş kapısı çelik hazır kapıdır. Doğu-Batı-Güney cepheli lüks dairedir. Isıtma sistemi kat kaloriferli, doğalgaz bağlantılıdır. Binanın Genel İskanı alınmıştır. Elektrik ve su abonelikleri vardır. Yapı yaklaşık 12-13 yaşlarında olup yıpranma payı %20 dir. (Resmi Gazetenin 20SUBAT 2024) tarihiyle yayınlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Grubu IV-C Sınıfı olup inşaat m2 fiyatı 18.700,00 TL dir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler ve Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyanlar kısmında 22/03/2010 tarih 2350 yevmiye numaralı yönetim planı vardır. Ayrıca Taşınmaza ait tapu kaydındaT.C. Ziraat Bankası AŞ lehine 05/02/2021 tarih,4998 yevmiye numaralı ve 30/05/2022 tarih, 30888 yevmiye numaralı ipotek şerhleri bulunmaktadır. Diğer şerh ve beyanlar Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Takdir Olunan Değer : 5.810.600,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 581.060,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Tarsus Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nün cevabi yazısına göreMersin İli Tarsus İlçesi Yeni Mahalle 4582 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taks-0.30 Kaks—1.70 Ayrık Nizam 5 katlı Konut Alanına isabet etmektedir.

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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