T.C. TATVAN KADASTRO MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

DAHİLİ DAVALI : KEVİ ÜZEN : Mirze ve Rindi oğlu/kızı 05/06/1946 doğumlu DAHİLİ DAVALI : GÜLHİZAR BOŞKUT : Mehmet ve Saime oğlu/kızı 11/04/1979 doğumluDAHİLİ DAVALI : ZÜLFİNAZ ÜZEN : Mirze ve Rindi oğlu/kızı 04/05/1944 doğumlu

Mahkememizden verilen 30/05/2023 tarihli ve 2021/59 Esas 2023/19 karar sayılı kararıyla Davacı tarafından, dahili davalılar Gülhizar Boşkut, Kevi Üzen, Mebile Sıddıkoğlu, Saniye İdikurt, Tahsim Üzen, Türkan Tarhan, Zülfinaz Üzen aleyhlerine açılan davanın KABULÜ ile;

A-Dava konusu; Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Çağlayan mahallesi 353 ada 10 parsel ve Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Çağlayan mahallesi 353 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22/2-a maddesi gereğince yapılan uygulama kadastro tutanaklarındaki TESPİTİN İPTALİNE,

B-Harita Mühendisi Bilirkişi Ozan Ruşen Tapan tarafından tanzim edilen 12/01/2023 tarihli bilirkişi ek raporuna ekli "EK-8" numaralı krokide belirtildiği üzere; Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Çağlayan mahallesi 353 ada 10 parsel sayılı taşınmaz yönünden, koordine nokta numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 14, 15 ve toplam yüz ölçümü 310,06 m2 olacak şekilde ve Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Çağlayan mahallesi 353 ada 1 parsel sayılı taşınmaz yönünden, koordine nokta numaraları 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 20 ve toplam yüz ölçümü 151,36 m2olacak şekilde düzeltilerek TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

C-Harita Mühendisi Bilirkişi Ozan Ruşen Tapan tarafından tanzim edilen 12/01/2023 tarihli bilirkişi ek raporu ile bu rapora ekli "EK-8" numaralı kroki ve krokide yer alan koordinat cetvelinin kararın eki sayılmasına,

D-Kararın kesinleşmesi halinde gerekçeli karardan bir suretin ve dava dosyasının, tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 32/2. maddesi uyarınca ilgili Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Davacı tarafından, davalı Abidin Oğuz aleyhine açılan davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-d ve 115/2. maddeleri gereğince pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE;

Davanın hukuki niteliği gereği ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 36/A maddesi hükmü gereğince, alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 120,60 TL harcın davacıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Davalı tarafların yapmış olduğu yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalılar Mirze ve Rindi oğlu/kızı 05/06/1946 doğumlu KEVİ ÜZEN, Mehmet ve Saime oğlu/kızı 11/04/1979 doğumlu GÜLHİZAR BOŞKUT, Mirze ve Rindi oğlu/kızı 04/05/1944 doğumluZÜLFİNAZ ÜZEN'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, İş bu ilanın yayınlanmasını müteakip dahili davalılara kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.