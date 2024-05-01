T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/228 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 26/04/2024

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 24/05/2024 SAAT: 09:05

Dosya No Mahalle/ Köy Ada/ Parsel Malik Kamulaştırılacak Alan m2'si 2024/228 Mahramlı Mah. 108/2 Halit Topgül 1037,07 m2'lik irtifak hakkı

27,05 m2'lik pilon yeri