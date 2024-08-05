T.C. Tokat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2024/328 Esas

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi, Semerci Köyü 118 ada 175 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Malikinin:Ayşe Demir, Dilek Demir, Emine Kılıç, Fatma Taş, Gülüzar Madaslı, Hacer Kılıç, Handan Kökcü, İbrahim Demir, Mediha Yılmaz, Mehmet Demir, Meliha Demir, Melek İnce, Mustafa Demir, Nevzat Demir, Rabiye Demir, Sadet Taş, Sami Demir, Seyfettin Demir, Şakire Bal, Şerife Öztürk, Yurdanur Demir olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.29/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071136