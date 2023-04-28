T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/12 Esas

DAVALI : MILAD TAHERI (Yabancı Kimlik No: 99099513876)

DavacıZarah Latıf Zadeh tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması) davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen 07/09/2023 gün ve saat 11:00'dayapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız, aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen ihtar olunur (H.M.K.'nun 139., 141. ve 150. md.