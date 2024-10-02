T.C. Trabzon 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

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T.C. TRABZON 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/235 Esas20/09/2024

Konu : Gaiplik ilanı MALİYE HAZİNESİ ileHALİL OĞLU TEMEL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Trabzon ili Yomra ilçesi Gürsel Mahallesi 235 ada (yeni 1051 ada), 8 (yeni 3), 30 (yeni 4), 31(yeni 2), 37(yeni 5) parsel sayılı taşınmazın hissedarı Halil oğlu Temel isimli kişinin gaip olması nedeniyle hazine tarafından kayyım ile yönetilip daha sonra taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi talebiyle mahkememize açılan iş bu dava dosyasının ilan yapılmasına7 karar verildiği, iş bu taşınmazda hak sahibi olanların mahkememiz dosyasına 6 ay içerisinde başvurmalarının gerekli olduğu, aksi halde adı geçen davalının gaipliği nedeniyle dava konusu taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği 2. kez ilanen tebliğ olunur.

GAİP

ADI SOYADI: Halil oğlu TEMEL