T.C. Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan, aşağıdaki tabloda adedi, mahallesi, ada, parsel, m², muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.



İhale, 26.09.2024 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00’da, Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda İlan sırasıyla birinden diğerine geçmek suretiyle, 5’er (beşer) dakika ara ile yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri arasında 2.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini ve satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin olarak ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstenilen belgeler, en geç 26.09.2024 Perşembe günü 10:00’a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.



Mahalle Ada

Parsel Cinsi Bağ. Bölüm M² Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarih Saat 1 KEMERKAYA MH. 256/1 HELA Bod. Kat No:9 37 2.000.000,00 60.000,00 26.09.2024 11.00 2 KEMERKAYA MH. 256/1 BÜRO 1.Kat No:1 22 2.000.000,00 60.000,00 26.09.2024 11.05 3 KEMERKAYA MH. 256/1 BÜRO 1.Kat No:2 22 2.000.000,00 60.000,00 26.09.2024 11.10 4 KEMERKAYA MH. 256/1 BÜRO 2.Kat No:3 22 2.000.000,00 60.000,00 26.09.2024 11.15 5 KEMERKAYA MH. 256/1 BÜRO 2.Kat No:4 22 2.000.000,00 60.000,00 26.09.2024 11.20 6 AKYAZI/KONAK MH. 367/2 ARSA 3.214,26 18.000.000,00 540.000,00 26.09.2024 11.25 7 KARŞIYAKA MH. 2161/12 ARSA 403,84 7.500.000,00 225.000,00 26.09.2024 11.30 8 OKÇULAR MH. 168/30 ÇALILIK 1.525,44 1.220.000,00 36.600,00 26.09.2024 11.35

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087734