T.C. Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi Tasfiye Memurluğu

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Sayı :2024/43 Tereke 19/07/2024

Yılmazlar Mah.Leylak Sk.NO:26 iç kapı no: 3 Turgutlu /MANİSA adresinde mukim 27740233840-TC.Kimlik Nolu GÜRAY ORAK’ın nolu GÜRAY ORAK’ın tasfiyeye esasmalı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

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