T.C. Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi Tasfiye Memurluğu

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Dosya N0: 2024/38 TEREKE

Acarlar Mah.İsmail Ha No:24 İc Kapı No:1 Turgutlu Manisakkı SokakTurgutlu /MANİSA adresinde mukim 335180 Kimlik nolu NEBAHAT İLERLER’İN tasfiyeye esasmalı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

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