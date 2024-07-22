T.C. Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi Tasfiye Memurluğu

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/ 62 TEREKE

Başpınar Mah. Şehit İsmail Başaran Cad. No:5F iç kapı 24 Altındağ Ankara adresinde mukim -31414431630 TC.Kimlik Nolu İBRAHİM AŞUT’UN terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin10/07/2024 Tarih ve2024/1315Esas,2024/ 1401 Karar sayılı Kararı ilemurisin mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespitine,reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md)

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