T.C.TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

DOSYA No: 2024/38

TEREKE Turgutlu /MANİSA adresinde mukim 60130153908 TC. Kimlik Nolu NEBAHAT İLERLER’ın Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin; 12/03/2024 Tarih ve2024/537 Esas,2024/550 Karar sayılı Kararı ile, murisin mirasçılarının; mirası reddettiklerinin tespitine, reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine , tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md)