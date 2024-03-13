T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı :2022/956 Esas-Davacı HÜSEYİN DİZİBÜYÜK ile Davalılar TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;
Doğusunda: Ali DİZİBÜYÜK'e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Batısında: Nurettin PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyinde: Ahmet PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz,Güneyinde: Uzunsöğüt-Türkoğlu yolu olan3.241,96 m²yüzölçümlü taşınmazın Hüseyin DİZİBÜYÜK adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01998710