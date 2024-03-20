T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/192 Esas- Davacı , EMİNE ARI ileDavalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜK ŞEHİR BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MAL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Yenipınar Mahallesinde kain;

Davacı Emine Arı tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Yenipınar Mahallesinde Güllübağlar mevkide bulunan (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Ümmühani Hopur'a ait bahçe, Batısında: Türkan Bağcı'ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Zeminde orman, Güneyinde: Zeminde mevcut yol bulunan tescile konu taşınmazın yüzölçümünün 4423,03 m² olduğu, (A) harfi ile gösterilen taşınmazların Emine Arı adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.