T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı :2022/882 Esas- Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesi sınırlarına kain; Davacı Mehmet PAKSOY tarafından tescile konu edilen yerin çevresi;Doğusu; İdris ve Hüseyin PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Batısı; Durdu PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi; Caner PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Güneyi; Yol ile çevrilidir. Dava konusu 14946,81 m² lik yer olup MEHMET PAKSOY adına tescili istenmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.