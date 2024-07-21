T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2023/173 Esas

DAVALI : FATMA ÇİFTCİ

Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Isırganlı Köyü, 112 ada 13 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerektiği, yapılan keşif sonucu elbirliği halindeki taşınmazda toplam 8.846,47 TL kamulaştırma bedeli belirlenmiştir.

Bilirkişi raporlarını bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064041