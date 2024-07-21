T.C. Uşak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2022/1146 Esas

DAVALI : OSMAN KINDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Uşak, Merkez, Elmalıdere Mah.3783 ada 10 parsel sayılı taşınmaz) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:10/12/2024 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064699