T.C. Uşak 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. UŞAK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2023/144
Davacı Uşak Belediyesi tarafından aleyhinize açılan (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat iade edilmekme, tüm aramalara rağmen davalı İHD İnşaat Ltd. Şti'nin adresine ulaşılamamış olup, dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02084060