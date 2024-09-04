T.C. Uşak 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2024 / 00:01

T.C. UŞAK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/144

Davacı Uşak Belediyesi tarafından aleyhinize açılan (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat iade edilmekme, tüm aramalara rağmen davalı İHD İnşaat Ltd. Şti'nin adresine ulaşılamamış olup, dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02084060