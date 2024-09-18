T.C. Vakfıkebir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C.
VAKFIKEBİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, DERE Mevkii, 680 Ada, 79 Parsel, Parselin tamamı ...
Adresi : Kemaliye Mahallesi, Dere Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 1.794,25 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 16.273.687,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 11:30
#ilangovtr BASIN NO: ILN02088314