T.C. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 09 Eylül 2024 / 00:01

T.C. VAN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.89848232-2024/200-Ceza Dava Dosyası 18.07.2024



İLAN METNİ

Mahkememizin 2024/200 esas sayılı dava dosyasında müşteki sıfatıyla bulunan ALI RESULİ, GOLAM ABDULAHİ, HUDADAT ALİMİ ve MEHDİ ALİMİ hakkında belli bir adresinin olmaması ve adresinin meçhul olması nedeniyle ulaşılamadığı için tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-29 ve 30 maddeleri gereğince müştekiler hakkında ''CMK'nun 233 maddesi uyarınca davetiye tebliğine rağmen mazeretiniz olmaksızın duruşmanın bırakıldığı 12/11/2024 günü saat 09:45'te duruşmaya gelmemeniz halinde zorla getirileceğiniz hususları ihtar olunur.'' şerhli tebligat ilanen tebliğ olunur.

MÜŞTEKİ: ALI RESULİ, Bakir ve Zehra oğlu, 2004 doğumlu,

MÜŞTEKİ: GOLAM ABDULLAHİ, Cuma ve Nazenin oğlu, 2006 doğumlu,

MÜŞTEKİ: HUDADAT ALİMİ, İsmail ve Levangın oğlu, 2005 doğumlu,

MÜŞTEKİ: MEHDİ ALİMİ, Alişir ve Arkima oğlu, 2005 doğumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02086014