T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/1087 Esas

DAVALI : ZAHRA KHALILI - 99598410858 - Bostaniçi Mah. Barış Cad. Dış Kapı No:19 İç Kapı No:2 İpekyolu/ VAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı davadilekçesinde özetle ; Davalı ile eski eşi vefat ettikten sonra internetten tanıştığını, ancak evlilikten kısa bir süre sonra davalının davacıyı dolandırma amaçlı evlendiğini, davalının kendisini İran'a kızı için götürdüğünü, davalı sürekli kendisini gezdirmesini istediğini, daha sonra evden kaçıp gittiğini, tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

A)"6100 sayılı HMK'nın 122., 127. ve 129. maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nın 116. ve 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nın 128. maddesi gereğincebu süre içerisinde cevap dilekçesini sunmadığınız takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş olacağınız ve HMK'nın 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız hususu," ile dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 7521 sayılı yasa ile değişen186. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLANEN tebliğ olunur.