T.C.VARTOSULH HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

Yayın Tarihi: 08 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2017/182 Esas 1-) DAVALI :Zerdi Bingöl (13433799694) Mehmet ve Şefika'dan olma, 1955 doğumlu2-) DAVALI :Besiret Bingöl ( 13370801788) Mehmet ve Şefika'dan olma /1974

Davacı Şerefnaz Akbal (23990447334) tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın giderilmesi (elbirliği mülkiyetinde sözleşmeden doğan) davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;18/07/202024 günü saat 10:45'de Varto Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda davalı olduğunuz Ortaklığın giderilmesi ( elbirliği mülkiyetinde sözleşmeden doğan) dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/04/2024