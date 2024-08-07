T.C. Yenice (Çanakkale) Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

YENİCE (ÇANAKKALE) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/172

Davacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aşağıda isim ve taşınmazın nitelikleri belirtilen davalının taşınmazının kamulaştırma yoluyla satın alınmasına karar verildiği, ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilmekle 4652 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince iş bu taşınmazlara ilişkin aşağıda dosya numarası ve duruşma tarihi yazılı davalarda kamulaştırma bedelinin tespiti ve Maliye Hazinesi adına tapuya tescili ve yol olarak terkinine karar verilmesi talebiyle dava açılmıştır.

Malikin Adı Soyadı İl-ilçe-mah-köy Parsel No: Kamulaştırılan Alan HASAN DUMAN Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Soğucak Köyü 159 Ada, 173 Parsel 14.311,82 m²

1-Tebligata veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırılma işlemine ilişkin idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.

2-Husumet ÇANAKKALE VALİLİĞİ'ne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşımaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına kesinleştirilecektir.

4-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası'nın Yenice şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren mahkemeye 10 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

6-Yukarıda adı ve soyadı yazılı tapu malikine 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 22/07/2024

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#ilangovtr BASIN NO: ILN02071235