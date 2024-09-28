T.C. Yeşilova Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2024 / 00:01

T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/249 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 2719 parsel, davalı MERAL TÜRKOĞLU adına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Yeşilova Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 02/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095469