T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/60 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 452 ada 117 parsel (Geldisi 7580 Parsel), Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 107 ada 1 parsel (Geldisi 8085 Parsel),Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 403 ada 23 parsel(Geldisi 3869 Parsel) ve Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 371 ada 92 parsel sayılı davalılar adına kayıtlı taşınmazların 2942 sayılı Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazlarla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davaların düzeltim davası açması, açılacak olan davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Burdur Yeşilova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.12/03/2024