T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 01 Aralık 2023 / 00:01

Sayı : 2023/760 Esas

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 03/10/2023

Sıra Köy Ada-Parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas

Mezarlık Mahallesi 216 ada 2 parsel - 1,73 2023/760 Eskikışla Mahallesi 216 ada 1 parsel - 0,46 2023/461 Eskikışla mahallesi 217 ada 1 parsel - 6,84 2023/764 Eskikışla mahallesi 215 ada 2 parsel - 1,06 2023/766 Eskikışla mahallesi 236 ada 27 parsel - 63,50 2023/771 Eskikışla mahallesi 235 ada 11 parsel - 4,12 2023/774 Eskikışla mahallesi 235 ada 8 parsel - 58,47 2023/776 Eskikşla mahallesi 211 ada 25 Parsel - 0,33 2023/781 Eskikışla mahallesi 211 ada 21 parsel - 1,06 2023/784 Eskikışla mahallesi 211 ada 19 parsel - 4,00 2023/786 Güçlü köyü 129 ada 31 parsel - 1,06 2023/794 Güçlü köyü 129 ada 33 parsel - 19,43 2023/801 Güçlü köyü 129 ada 36 parsel - 4,00 2023/804 Mezarlık Mahallesi 259 ada 126 parsel - 135,80 2023/846 Güçlü köyü 131 ada 14 parsel - 0,66 2023/806 Eskikşla mahallesi 211 ada 15 parsel - 55,79 2023/814 Eskikışla mahallesi 211 ada 12 parsel - 10,88 2023/816 Eskikşla mahallesi 211 ada 31 parsel - 33,48 2023/821 Eskikışla mahallesi 211 ada 1 parsel - 60,22 2023/824 Eskikışla mahallesi 233 ada 4 parsel - 58,98 2023/826 Eskikışla mahallesi 231 ada 14 parsel - 3,03 2023/831 Mezarlık Mahallesi 257 ada 5 parsel - 195,21 2023/834 Mezarlık Mahallesi 259 ada 146 parsel - 120,18 2023/836 Mezarlık Mahallesi 417 ada 6parsel - 0,22 2023/841 Mezarlık Mahallesi 259 ada 145 parsel - 69,62 2023/840 Mezarlık Mahallesi 210 ada1 parsel - 4,00 2023/844