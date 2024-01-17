T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; (Çaycuma-Bartın) Ayr.-Hisarönü-Zonguldak İl Yolu Km: 20+472,90-21+347,95 arasında yol yapım ve emniyet sahası olarak ihtiyaç duyulan Zonguldak İli Kilimli İlçesi, Çatalağzı Beldesi Doğancılar Mahallesi sınırları içinde yol yapımı nedeni ile yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla 2942 sayılı kanunun5.maddesi gereğince kamulaştırılması 26/04/2022 tarih ve 2022/37 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararı ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda belirtilen dosyaların duruşmalarının 08/02/2024 günü saat:09:40'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ,KİLİMLİ İLÇESİÇATALAĞZI BELDESİ DOĞANCILAR MAHALLESİ
|DOSYA NO
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAHALLE/KÖY
|1
|2023/428
|205
|20
|Ahmet Fedai Öner ve ark.
|DOĞANCILAR
|2
|2023/429
|231
231
|34
36
|Rüştü Karaman
|DOĞANCILAR
|3
|2023/430
|228
|33
|Arif Köse
|DOĞANCILAR
|4
|2023/431
|228
|23
|Ayşe Sarı
|DOĞANCILAR
|5
|2023/432
|205
|64
|Ayşe Fidan ve ark.
|DOĞANCILAR
|6
|2023/433
|205
|25
|Bilgin Çoban ve ark.
|DOĞANCILAR
|7
|2023/434
|205
|21
|Türkay Köse
|DOĞANCILAR
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01967665