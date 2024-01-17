T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; (Çaycuma-Bartın) Ayr.-Hisarönü-Zonguldak İl Yolu Km: 20+472,90-21+347,95 arasında yol yapım ve emniyet sahası olarak ihtiyaç duyulan Zonguldak İli Kilimli İlçesi, Çatalağzı Beldesi Doğancılar Mahallesi sınırları içinde yol yapımı nedeni ile yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla 2942 sayılı kanunun5.maddesi gereğince kamulaştırılması 26/04/2022 tarih ve 2022/37 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararı ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda belirtilen dosyaların duruşmalarının 08/02/2024 günü saat:09:40'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ,KİLİMLİ İLÇESİÇATALAĞZI BELDESİ DOĞANCILAR MAHALLESİ

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAHALLE/KÖY 1 2023/428 205 20 Ahmet Fedai Öner ve ark. DOĞANCILAR 2 2023/429 231

231 34

36 Rüştü Karaman DOĞANCILAR 3 2023/430 228 33 Arif Köse DOĞANCILAR 4 2023/431 228 23 Ayşe Sarı DOĞANCILAR 5 2023/432 205 64 Ayşe Fidan ve ark. DOĞANCILAR 6 2023/433 205 25 Bilgin Çoban ve ark. DOĞANCILAR 7 2023/434 205 21 Türkay Köse DOĞANCILAR