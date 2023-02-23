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  • Tacikistan’da 7,2 şiddetinde deprem oldu. Köylerde ölü ve yaralı ihbarı hiç yapılmadı

Tacikistan’da 7,2 şiddetinde deprem oldu. Köylerde ölü ve yaralı ihbarı hiç yapılmadı

Tacikistan ve Çin sınırında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çin'in yetkilileri depremin olduğu bölgede neredeyse kimsenin yaşamadığı söyledi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:44
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Tacikistan’da 7,2 şiddetinde deprem oldu

Tacikistan’da 7,2 şiddetinde deprem oldu. Köylerde ölü ve yaralı ihbarı hiç yapılmadı
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Tacikistan'ın Çin sınırındaki Dağlık Badaşhan bölgesinde 7,2 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Çin, depremin Uygur Özerk Bölgesi'nde hissedildiğini ve hasar tespit çalışmaları yapılana kadar demiryolu seferlerinin askıya alındığını belirtildi. Uygur Türklerinin yaşadığı Kaşgar ve Aksu şehirleri arasındaki tren seferlerinin yanı sıra, köprü geçişlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Çin’in yöneticileri bölgedeki yollarda, demiryollarında ve köprülerde hasar meydana gelip gelmediğinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıklarken, depremin en sert hissedildiği merkez üssü Tacikistan’da, 7,2 şiddetindeki deprem, yerleşim yeri olmayan bölgeyi vurdu.

Dağlık Badaşhan özerk bölgesinin Çin sınırına yakın bir noktada yaşanan deprem, o bölgede yerleşim birimi olmadığı için can kaybına sebep olmadı.

Bölgenin nüfusunun “neredeyse yok denilecek kadar seyrek” olduğunu belirten yetkililer, birkaç köy dışında yerleşkenin mevcut olmadığını ve ölü-yaralı ihbarı yapılmadığını aktardı.

Ayrıca deprem Kırgızistan ve Kazakistan'da da hissedildi.

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