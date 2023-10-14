Tadilat yapılan ağılda yangın çıktı: 91 küçükbaştan 44’ü telef oldu

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ortasarıbey köyünde çıktı. Aytaç Erol, kendisine ait ağılda kaynak makinesi ile tadilat yaptığı sırada saman balyaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 bin 300 saman balyasının küle döndüğü yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi. Ağılda bulunan 91 küçükbaştan 44'ü telef oldu. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.