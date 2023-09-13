Tahta parçası öldürüyordu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni aldığı motosikletle yoldaki tahta parçasına çarpan sürücü kaza yaptı. 50 metre savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Tahta parçası öldürüyordu

İHA'nın haberine göre, kaza, Cumhuriyet Mahallesi D -100 kara yolu geçişi Plajyolu mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 54 AIZ 980 plakalı motosiklet, yoldaki tahta parçasına çarptı. Çapmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen E.A., yaklaşık 50 metre savrularak durabildi.

E.A.’nın arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A. ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan, E.A.’nın motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

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