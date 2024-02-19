Takla atan aracını tahta ile destekledi! Bu bir 'Başka ülkede yaşayamam' haberidir

Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray kavşağı yakınlarında kaza meydana gelirken, kazayı kapan sürücünün aldığı önlem "Türk usulü" oldu.

İş görüşmesine gittiği öğrenilen İnci B., 50 ADM 076 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya doğru takla atarak durabildi.

"TAHTA İLE TEDBİR ALDIKTAN SONRA 112’YE İHBARDA BULUNDUK"

Kazayı gören bir vatandaş yaptığı açıklamada, “Bir ses duydum. Baktığımda aracın takla attığını gördüm. Hemen yardıma geldim. Aracın içine baktığımda kimse yoktu. Aracın etrafını dolaşırken sürücü kadının, takla atan aracın hemen yanında yattığını gördüm. Daha sonra araba yaralının üzerine devrilmesin diye tahta ile tedbir aldıktan sonra 112’ye ihbarda bulunduk” diye konuştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı İnci B. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.