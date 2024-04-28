Taksi ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Taksi ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesi Rasim Ergene Caddesi’nde çarşı merkezine giden M.B. (46) idaresindeki ticari taksi, Necati İşcan Caddesi kesişimine geldiği esnada O.A.Y. (22) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü O.A.Y. ve motosiklette yolcu olarak yer alan Z.M. ile ticari takside yolcu olarak yer alan B.G. ve Y.Ö. yaralandı.

Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis intikal etti. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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