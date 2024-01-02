Takside sızan vatandaşı uyandırmaya kimsenin gücü yetmedi. Şişede durduğu gibi durmadı

Olay, dün gece saat 02.30 civarlarında Esenler Çinçindere Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, taksi sürücüsü, yol kenarında duran bir müşteriyi aracına aldı. Alkollü müşteri, araca bindikten kısa bir süre sonra arka koltukta sızdı kaldı. Ardından taksi sürücüsü aracı yol kenarına çekip uyuyan müşteriyi uyandırmaya çalıştı.

Tüm çabasına rağmen başarılı olamayan sürücü, o sırada oradan geçen bir başka taksi sürücüsünü yardıma çağırdı. İki taksicinin de dakikalarca çabası arka koltukta boylu boyunca yatan şahsı bir türlü uyandırmaya yetmedi. Taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla olan biteni anbean kaydetti.

“NE YAPTIYSAK YAPALIM BİR TÜRLÜ UYANDIRAMADIK”

Yardım etmeye olay yerine gelen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver, “Bir taksicinin yardım çağrısı üzerine yanında durdum. Aracında kör kütük sarhoş bir vatandaş olduğunu gördüm. Ne yaptıysak kendisini uyandıramadık. 10 dakika boyunca uyandırmak için uğraştık. Kolluk kuvvetlerinden yardım istedik. Bu yaşanan şey taksici esnafının yaşadığı en hafif sorunlardan birisi. Psikopat insanların gelip canımızdan ettiği bir meslek yapıyoruz. Kolay bir meslek yapmıyoruz. Vatandaşlardan biraz empati istiyoruz.” diye konuştu.