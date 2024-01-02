Takside sızan vatandaşı uyandırmaya kimsenin gücü yetmedi. Şişede durduğu gibi durmadı

Kaynak: İHA
Takside sızan vatandaşı uyandırmaya kimsenin gücü yetmedi. Şişede durduğu gibi durmadı
İstanbul’da takside sızan ve sarhoş olduğu anlaşılan bir müşteri, taksicilerin tüm çabasına rağmen bir türlü uyandırılamadı.

Olay, dün gece saat 02.30 civarlarında Esenler Çinçindere Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, taksi sürücüsü, yol kenarında duran bir müşteriyi aracına aldı. Alkollü müşteri, araca bindikten kısa bir süre sonra arka koltukta sızdı kaldı. Ardından taksi sürücüsü aracı yol kenarına çekip uyuyan müşteriyi uyandırmaya çalıştı.

aw110990-03.jpg

Tüm çabasına rağmen başarılı olamayan sürücü, o sırada oradan geçen bir başka taksi sürücüsünü yardıma çağırdı. İki taksicinin de dakikalarca çabası arka koltukta boylu boyunca yatan şahsı bir türlü uyandırmaya yetmedi. Taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla olan biteni anbean kaydetti.

aw110990-02.jpg

“NE YAPTIYSAK YAPALIM BİR TÜRLÜ UYANDIRAMADIK”

Yardım etmeye olay yerine gelen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver, “Bir taksicinin yardım çağrısı üzerine yanında durdum. Aracında kör kütük sarhoş bir vatandaş olduğunu gördüm. Ne yaptıysak kendisini uyandıramadık. 10 dakika boyunca uyandırmak için uğraştık. Kolluk kuvvetlerinden yardım istedik. Bu yaşanan şey taksici esnafının yaşadığı en hafif sorunlardan birisi. Psikopat insanların gelip canımızdan ettiği bir meslek yapıyoruz. Kolay bir meslek yapmıyoruz. Vatandaşlardan biraz empati istiyoruz.” diye konuştu.

aw110990-01.jpg

aw110990-04.jpg

aw110990-05.jpg

aw110990-06.jpg

Son Haberler
Netanyahu'nun tabutuna son çiviyi yüksek yargı mı çaktı. 'Diktatörlük yasasına' mahkeme dur dedi Dünya
Netanyahu'nun tabutuna son çiviyi yüksek yargı mı çaktı. 'Diktatörlük yasasına' mahkeme dur dedi
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer Spor
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer
Kavga ettiği kişiyi otomobille ezdi Gündem
Kavga ettiği kişiyi otomobille ezdi
Iğdır'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. 3 yaralı Gündem
Iğdır'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. 3 yaralı
Sokak röportajında "Şeriat gelsin" diyene cevap vatandaştan "Cumhuriyet'e meydan okuyana biz de meydan okuruz" Video
Sokak röportajında "Şeriat gelsin" diyene cevap vatandaştan "Cumhuriyet'e meydan okuyana biz de meydan okuruz"
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı Gündem
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Ankara'da yakalandı
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması. Feyyaz Uçar son noktayı koydu Spor
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması. Feyyaz Uçar son noktayı koydu