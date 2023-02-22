Arabistan kuruluş gününde kılıç sallayan Ronaldo'ya tepki yağdı. Talisca da oradaydı

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kulübün düzenlediği Suudi Arabistan’ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı.

Al Nassr Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlamalarda Ronaldo, eline kılıç aldı ve geleneksel kıyafetler giydi.

Kılıç dansına Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi isimlerde katıldı.

Ronaldo'nun bu görüntüleri, büyük ses getirdi.

Sosyal medyadan Ronaldo'ya tepki yağdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ronaldo sosyal medya hesabından bu anları paylaştı ve, "Suudi Arabistan'ın kuruluş günü kutlu olsun. Al Nassr ile kutlamalara katılmak özel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;