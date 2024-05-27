Tanju Özcan'dan Bahçeli'ye sokak köpekleri çağrısı. 'Onlar uyutmayı kastetmiyorlar'

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Tanju Özcan'dan Bahçeli'ye sokak köpekleri çağrısı. 'Onlar uyutmayı kastetmiyorlar'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sokak köpekleri tartışmasında dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısı, gündemdekini yerini korurken, tartışmaların odağında, yasa tasarısının hayvan haklarına uygun olup olmadığı ve uygulanabilirliği yer alıyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok" ifadelerini kullanmıştı.

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TANJU ÖZCAN'DAN DEVLET BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunarak, AKP’nin uyutmak kastının aslında öldürmek olduğunu vurguladı.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli’ye seslenerek, bu Kanun Teklifi’ni veren AKP’li vekillerin, süreli uyutmaktan bahsetmediğini belirtti ve hayvanları sonsuza kadar uyutmaktan kastın öldürmek olduğunu ifade etti.

Kısırlaştırmanın bu işin tek çaresi olduğunu ancak birçok belediyenin kısırlaştırma merkezinin olmadığını belirten Özcan, çağrısının devamında “Şu hükümete bir talimat verip, kısırlaştırma ve barınak konusunda merkezlerin kurulması için teşvik vermelerini sağlarsanız, Türkiye size minnettar kalır" ifadelerini kullandı.

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