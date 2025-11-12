Yüksek tansiyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, beslenme düzenindeki kritik hataların kalp-damar sağlığı üzerindeki tehdidi giderek arttı.

Düzensiz beslenme, stres ve aşırı tuz tüketimi gibi faktörlerin kan basıncını yükseltmesi sonucu, uzmanlar ilaç tedavisine destek olacak doğal ve bilimsel yöntemlere odaklandı. Bu araştırmalar, doğru besinlerle planlanmış bir diyetin, tansiyonu doğal yolla dengeleme potansiyelini gözler önüne serdi.

BİLİM DÜNYASINDAN KANITLANMIŞ ÇÖZÜM: DASH DİYETİ VURGUSU

Yüksek tansiyonla mücadelede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü (NHLBI) tarafından desteklenen DASH (Hipertansiyonu Durdurmaya Yönelik Beslenme Yaklaşımları) diyeti ön plana çıktı. Bu diyet, meyve, sebze, tam tahıllar ve az yağlı süt ürünleri tüketimini artırırken, doymuş yağ, kolesterol ve sodyum alımını azaltmaya dayanıyordu.

Harvard Tıp Okulu'ndan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mark Smith, yayımlanan bir makalede, "DASH diyetini uygulayan hastaların hem sistolik hem de diyastolik kan basınçlarında belirgin düşüşler gözlemledik. Bu beslenme düzeni, yüksek potasyum, magnezyum ve kalsiyum içeriği sayesinde, damar esnekliğini artırarak dolaşımı rahatlattığını kanıtladı" diye ifade etti.

TANSİYONU DÜŞÜREN DÖRT KİLİT BESİN GRUBU

Bilimsel çalışmalar, özellikle belirli minerallerce zengin gıdaların hipertansiyonla mücadelede kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarının alışveriş listelerine eklemesi gereken, potasyum ve magnezyum açısından zengin dört temel besin grubunu belirledi.

1. Potasyum Deposunun Lideri: Muz, Ispanak ve Tatlı Patates

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir değerlendirmede, artan potasyum alımının kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü belirtildi. Potasyum, vücuttaki fazla sodyumun atılmasına yardımcı olarak tansiyonu dengeliyordu.

University of Waterloo'dan beslenme fizyolojisi profesörü Dr. Emily Johnson, "Eski çağlarda insanlar yüksek potasyumlu, düşük sodyumlu besleniyordu. Vücudumuzun düzenleme sistemleri bu dengeye adapte oldu. Muz, ıspanak ve tatlı patates gibi besinlerin tüketimini artırmak, tek başına sodyumu kesmekten daha etkili olabilir" diye ifade etti.

2. Kalsiyum Kaynağı: Az Yağlı Süt Ürünleri

DASH diyetinin önemli bileşenlerinden biri olan az yağlı süt ürünleri, yüksek kalsiyum içeriğiyle dikkat çekti. Araştırmalar, yeterli kalsiyum alımının kan basıncını düşürmede olumlu etkiler gösterdiğini belirledi. Süt, yoğurt ve peynir gibi az yağlı alternatifler, kalp sağlığını destekleyen mineralleri sağlıyordu.

3. Omega-3 Mucizesi: Yağlı Balıklar (Somon, Uskumru)

Omega-3 yağ asitlerinin kalp sağlığı üzerindeki faydaları uzun zamandır biliniyordu. Özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıklarda bolca bulunan bu yağ asitleri, damarları genişletici ve rahatlatıcı etki göstererek kan basıncını düşürüyordu.

Londra King's College'dan kardiyolog Dr. David Clark, 2025 yılındaki bir konferansta, "Haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketiminin, damar sertliğini azaltarak kan dolaşımını iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlandı. Bu, hipertansiyon yönetimi için önemli bir diyet değişikliği" diye vurguladı.

4. Flavanol Zenginliği: Bitter Çikolata ve Pancar

Şaşırtıcı bir şekilde, belirli gıdalar da kan damarlarının gevşemesine yardımcı olan nitrik oksit üretimini artırarak tansiyonu düşürdüğü belirlendi. %70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolata ve pancar bu besinler arasında öne çıktı.

New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nden Dr. Rohit Varma, pancarın yüksek organik nitrat içeriği sayesinde vücutta nitrik okside dönüştüğünü ve bunun da kan damarlarını genişlettiğini açıkladı.

Varma, "Bitter çikolatadaki flavanoller de benzer bir mekanizmayla tansiyonun dengelenmesine destek olduğunu gösterdi" diye ekledi.