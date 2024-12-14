Tapu ve kadastroda yeni dönem! 1 Ocak'ta yurt genelinde zorunlu olacak

Bu düzenlemeyle birlikte gayrimenkul sektöründe dijitalleşme hızlandırılacak, afet yönetimi ve doğal afet risklerini azaltma konusunda da önemli katkılar sağlanacak.

Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi yeni yıldan itibaren başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yazılı açıklamasında, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile yapıların dijital ortamda daha güvenli, şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesinin sağlanacağını aktardı.

1 OCAK İTİBARİ İLE YURT GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK

Hakan Gedikli, "Bu kapsamda kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' kurumsal web sitesinden ulaşılabilecek." dedi.

Türkiye'deki tapu işlemlerinde 2025 itibarıyla 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük yenilik olarak kabul edileceğini vurgulayan Gedikli, uygulamanın dijitalleşme hedefine ulaşmaya da önemli katkı sağlayacağına değindi.

YENİ DÜZENLEME İLE NE SAĞLANACAK?

Gedikli, "Bu yenilik, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacak. Geçiş süreciyle birlikte sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum" ifadesini kullandı.