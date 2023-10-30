Taraftar meşale ile Ali Koç'u yaktı. Ali Koç yanan boynunu tuttu

Ali Koç’un Fenerbahçe Üniversitesi ziyaretinde taraftarlar başkanı meşaleler ile karşıladı.

Öğrenciler başkan Ali Koç’a meşaleli karşılama töreni hazırladı. Fakat Fenerbahçe’nin başkanı, yakıldığında ısısı 1000 santigrata kadar ulaşabilen meşale tehlikesinden kıl payı kurtuldu.

Taraftarın elindeki meşalenin boynuna gelmesinden sonra acı duyan Koç, boynunu tutarak taraftara döndü ve gülerek: “Yakıyordun beni” dedi.

O anlar taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyada gündem oldu.