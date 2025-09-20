Taraftarlar arasındaki kavgada kan döküldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Taraftarlar arasındaki kavgada kan döküldü

Konak'ta Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

goztepeli-taraftarlar-arasinda-bicak-ve-922373-274060-1.jpg

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

goztepeli-taraftarlar-arasinda-bicak-ve-922377-274060.jpg

Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı.

goztepeli-taraftarlar-arasinda-bicak-ve-922376-274060.jpg

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı.

goztepeli-taraftarlar-arasinda-bicak-ve-922375-274060.jpg

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Adil Katılım Bankası’na BDDK izni Resmi Gazete’de
Adil Katılım Bankası’na BDDK izni Resmi Gazete’de
Taraftarlar arasındaki kavgada kan döküldü
Taraftarlar arasındaki kavgada kan döküldü
Giresun'da sağanak yağış hayatı felç etti
Giresun'da sağanak yağış hayatı felç etti
Düğün kutlaması yangınla kabusa dönüştü
Düğün kutlaması yangınla kabusa dönüştü
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı