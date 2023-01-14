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Sosyal medyadan tarihi eser kaçakçılığına operasyon

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 217 parça tarihi eser ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:59
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sosyal medyadan tarihi eser kaçakçılığına operasyon
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S'nin evinde sakladığı tarihi eserleri sosyal medya aracılığıyla satmaya çalıştığı ve tarihi eser kaçakçılığı yapanlarla iletişim halinde olduğu bilgisini aldı.

Şüphelinin evindeki aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 169 bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 1 dürbün, 2 şarap testisi, 3 şamdanlık, 2 havan, 1 baharat öğütücü, 5 gümüşlük, 1 su matarası, 4 kılıç, 4 kolye, 13 ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 minyatür heykel, 4 hançer ile 5 kılıç ele geçirildi.

ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede yurt içinde alım satımı ve yurt dışına çıkarılması yasak eserler olduğu değerlendirilen 217 eser koruma altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. (AA)

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