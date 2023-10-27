Tarihi taşları çalan Belçikalı kadının savunması pes dedirtti

Antalya Havalimanı'nda Roma dönemine ait 3 taş ile yakalandığı için yargılanan Belçikalı Kim Mike W Mergits, ilk duruşmada, "O taşları sokakta buldum. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dedi.

KAYNAK: DHA
Tarihi taşları çalan Belçikalı kadının savunması pes dedirtti

Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı. Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift, adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çiftten Kim Mike W Mergits hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Kim Mike W Mergits'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68'inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi istendi.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kim Mike W Mergits, tercüman ve sanık avukatları katıldı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Mergits, Belçika'da hasta bakıcılığı hemşiresi olduğunu, eylül ayından beri erkek arkadaşı ile Türkiye'de bulunduğunu anlattı. Mergits, "3- 4 kez Türkiye'ye geldim. Bu ülkeyi çok seviyorum. O taşları sokakta buldum. Tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Şu an zor durumdayım. Türkçe bilmiyorum, ülkeme geri dönmek istiyorum. Çok özür dilerim. Pazar günü annemin doğum günü, oraya gitmek istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün katılma talebini kabul ederek, sanık Mergits'in yurt dışı çıkış yasağını ve adli kontrol kararını kaldırdı. Duruşma, ertelendi.

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