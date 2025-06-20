Tarihsel Siyonist işbirlikçiliği sürüyor

Soykırımcı, işgalci, korsan İsrail İran’ı vurdu, ABD, İngiltere ve İsrail uşağı ayrılıkçı Kürtler sevinç çığlıkları attılar, atmaya devam ediyorlar. ABD uşağı terörist İsrail Tebriz gibi milyonlarca Türkün yaşadığı yerleri havadan uçaklarla vuruyor sivil ve masum insanları katlediyor.

Siyonist uşağı, işbirlikçi Kürt parti ve örgütler ve sosyal medya hesapları kullanan İsrail ve PKK sever bölücüler soykırımcı, katliamcı, işgalci, korsan devlet, terörist İsrail’in kanlı saldırılarından duydukları mutluluklarını sosyal medyada paylaşıyorlar.

Bu insanlık düşmanları Siyonist işbirlikçiler İsrail’in daha çok vurmasını ve öldürmesini arzu ediyorlar.

Ortadoğu’daki İsrail işbirlikçisi ayrılıkçı Kürt grupların İsrail ile olan ilişkileri çok derin ve köklüdür. 65 yıllık bir siyasi geçmişi vardır. İsrail işbirlikçiliğinde Barzani ailesinin Barzanilerin üzerine yoktur. Barzaniler, İsrail’in bölgede köpekliğini yapmaktadır.

İsrail ve Siyonizm destekçisi PKK’lı Semra Öcalan adlı yurtdışı menşeili olduğu anlaşılan sosyal medya hesabından İsrail’in saldırıları övülüyor ve katil İsrail için methiyeler diziliyor.

Ruhunu şeytana satmış, çok yönlü, PKK’lı hain, şu iğrenç, küstah, alçak ifadeleri kullanıyor:

- Askerlik çağına gelmiş Kürtler İsrail ordusunda gönüllü askerlik yapmalı.

- ODTÜ Üniversitesi'nden bir Kürdistanlı olarak şu artık ibadetimdir: “Düşmanımın (Türkler) düşmanı (İsrail) dostumdur.

- Kalbim İsrail ile beraber. Bıji İsrail, Bıji Netanyahu.

- Çok mutluyum! İsrail, Tahran'ı vurmuş ya da Ankara'yı, benim için ikisi de aynı; ikisi de Kürdistan'da işgalci!

Pro İsrail muhibi, fare suratlı hain, “bir oğlum olursa ismini " Şoreş Netanyahu" koyacağım “ diyor. Dişi Netanyahu Semra Öcalan İsrail Savunma Kuvvetleri’ni (IDF) etiketleyerek, Şanlıurfa’da bulunan bir hudut alayının koordinatlarını vereceğini söyledi.

Yine, Türk düşmanı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Urfa’da Türklerin 3. Hudut Alayı var. Eğer İran’a yaptığınız gibi gerekeni yaparsanız, size koordinat vermeye hazırım!” ifadeleri kullanıldı.

Bu ve bunun gibi yüzlerce vatan haini sosyal medya hesaplarından Türk ve Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır. İç ve dış mihrakların kontrolündeki bu sosyal medya hesaplarından Terör rejimi İsrail ve PKK propagandası yapılmaktadır.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TÜRK VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPANLARIN ARKASINDA YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ VAR

Türklük, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyenleri, bölücülerle, bölücülükle mücadele edenleri kumpas ile içeri atanlar, Semra Öcalan vb. sosyal medya hesaplarını kullanan vatan hainlerinin hainliklerine seyirci kalıyorlar ve görmezden geliyorlar.

AKP’ye yönelik demokratik eleştirilerde bulunan muhalifleri sorgusuz sualsiz, düşman hukuku uygulayarak içeri atıyorsunuz, haklarında soruşturmalar açtırıyorsunuz ama terörisbaşına “kurucu önder” diyenleri bebek katiline övgüler dizenleri, PKK terör örgütünün propagandasını yapanlara ise kılınızı kıpırdatmıyorsunuz!

Bugünlerin yarınları da var. Tarih ve Milletimiz not ediyor. Hepiniz hukuk devletinde yargılanacaksınız!

Kaçışınız Yok!

MİT ve Emniyet bu vatan hainlerini hemen bulmalı, alayı vatana ihanetten yüce Türk adaletine hesap vermelidir.

ORTADOĞU’NUN CAHŞLARI OKUNMADAN ORTA DOĞU ANLAŞILMAZ!

“Ortadoğu’nun Cahşları” soykırımcı, katliamcı, işgalci israil’e destek veren işbirlikçi kürtleri anlatmaktadır.

Başta AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere;

Fidan–Kalın–Altun üçlüsü ve Türkiye’yi yönetenler, “Ortadoğu’nun Cahşlarını” mutlaka okumalı ve ders çıkarmalıdırlar.

“Ortadoğunun Cahşları“ Pro İsrail Barzanileri, İşbirlkçi Kürt parti ve örgütlerini anlatmaktadır.

Çözüm Süreci denilen Birinci İhanet sürecinden(2009-2015) ders alınsaydı ikinci ihanet süreci (22 Ekim 2024-27 Şubat 2025 ve devam eden süreç) gerçekleşmezdi. Birinci ihanet süreci bütün safahatıyla Ortadoğu’nun Cahşları’nda anlatılmıştı. Ama Devleti yönetenlerin ders çıkarmadığı, kendini sorgulamadığı ve yine BOP Projesi doğrultusunda ihanet süreçlerini devam ettirdikleri görülmektedir.

“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik 2082 sayfalık eserimde ABD, İngiltere ve İsrail işbirlikçisi Kürt Parti ve örgütleri anlatılmaktadır.

Cahş: “Hain” ! Orta Doğu’daki Kürtçü grupların birbirleri için kullandığı bu tabir, bölgenin tarihini de özetliyor. 1907’de Barzani ailesinin lideri Abdüsselam ile başlayan, Mustafa Barzani ve oğulları İdris ve Mesud Barzani’yle günümüze kadar devam eden bir ihanet süreci.

Barzanilerin küresel güçlerle, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerine de geniş yer ayıran kitap, kısaca 1907’den günümüze Orta Doğu’da ikinci bir İsrail kurmak için her türlü faaliyetler yürüten kirli ve karanlık oyunların içinde yer alan stratejik maşalar Barzani ailesinin karanlık ilişkilerini, ihanetlerini anlatan başucu dev bir eser…

“Ortadoğu’nun Cahşları”, Barzaniler üzerine adeta bir “arkeoloji çalışması” niteliğini taşıyor. “Ortadoğu’nun Cahşları”, terör rejimi İsrail’in maşası, “Pro İsrail Barzanileri” anlatıyor. Birinci Cilt, “Pro İsrail Barzaniler” ismini taşıyor. 1046 sayfadır. İkinci cilt ise “Türkiye’de Barzanici Hareket, İnfazlar, I-KDP-PKK Çatışmaları” ismini taşıyor. İkinci cilt ise 1036 sayfadır.

“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik kitap, Orta Doğu’da oynanan yüzyıllık büyük oyunu; ihanetleri ve büyük oyunda yer alan oyuncuları, kuklaları, Orta Doğu’nun cahşlarını, hainleri, işbirlikçileri anlatıyor.

Bu dev eserde, başucu kitapta, “Pro İsrail Barzaniler”in, Orta Doğu’da küresel emperyalizmin en büyük işbirlikçileri olduğu belgelerle, olaylarla, tarihi süreçleriyle ortaya konmuştur.

2082 sayfalık tarihi öneme sahip, iki ciltlik dev eser, özellikle İsrail muhibbi Barzani ailesinin kirli ve karanlık ilişkilerini bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. “Ortadoğu’nun Cahşları” kitabı tarihe ışık tutuyor.

Devleti yönetenlerin, siyasilerin, dışişleri mensuplarının, akademisyenlerin, araştırmacıların ve Orta Doğu’yla ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken dev bir eser, kaynak bir çalışmadır.

Mutlaka ama mutlaka okunmalı ve özellikle devleti yönetenler ders çıkarmalıdır. Milli meselelerde, dış politikada asla taviz verilmemeli, bölücülüğün ve bölücü hareketlerin üzerine kararlılıkla, devlet ciddiyetiyle gidilmeli ve kökleri kazınmalıdır.

“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı eserde Barzani ailesinin bu anlamda, coğrafyamızdaki en büyük cahşlar (hain ve işbirlikçi olduğu) bütün yönleriyle anlatılmaktadır. Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta Barzani ailesi, Barzani hareketi ve onların Orta Doğu’daki bütün kirli ve karanlık oyunları, ilişkileri anlatılmaktadır.

“Ortadoğu’nun Cahşları”, Barzanilerin kökenleri ve siyasi tarihi ile beraber bir nevi, Orta Doğu tarihi de diyebiliriz. Barzanilerin ortaya çıkışları, emelleri Orta Doğu’daki üstlenmiş oldukları tarihsel işbirlikçi rolleri, küresel emperyalist güçlerle olan irtibatları, ilişkileri, bağlantıları 1907 yılından 2019 başına kadar bütün dönemleriyle, safhalarıyla, olaylarla ve belgelerle çok geniş bir şekilde detaylarına kadar anlatılmaktadır.

Bu kitaplara “Pro İsrail Barzaniler” üzerine yapılan ideolojik tarihi arkeoloji çalışması denilebilir. Tarihi, teorik, ideolojik ve 118 bir yıllık zaman dilimini kapsayan araştırma ve incelemedir. Kitap, sapkın ve işbirlikçi bir aile olan Barzanileri ve arkasındaki küresel emperyalist güçleri, “Pro İsrail Barzanilerin” hamisi, terörist İsrail’in de Orta Doğu’daki emellerini, kirli ve karanlık oyunlarını anlatmaktadır.

“Ortadoğu’nun Cahşları”nda terör rejimi İsrail’in 64 yıldır bölgemizde en çok Barzani ailesine, Barzani hareketine verdiği destek, tarihi boyutuyla tek tek anlatılmaktadır. Yine Yahudi lobilerinin ve Neoconların Barzani ailesi ile ilişkileri ve Barzani hareketine verdikleri küresel destek, olaylarla belgelerle anlatılmaktadır.