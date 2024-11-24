Tarikatçıları besleyen, laikliği hedef alan Bakan Yusuf Tekin, Anıtkabir’e çıktı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

MAARİF MODELİ…

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, şunları yazdı:

Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96'ncı yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir. 'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihi süreçte; bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.''

EVRENSEL LAİKLİK…

Milli Eğitim Bakanı, Batman’da partisinin bir toplantısında konuşurken; “Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Sizin anladığınız laiklik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak… Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin laiklik anlayışı arasında fark var. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun…” demişti.

TARİKATLARLA PROTOKOL

Tekin; 2023’ün aralık ayında 2024 bütçesi tartışılırken “…Bir sürü STK'yle protokol yaptık. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla 10 tane protokolümüz var” diyerek tarikat ve cemaatleri “sivil toplum kuruluşu” ilan ederken onlarla “paydaş” olarak protokol yaptığını itiraf etti.

CHP’DEN SUÇ DUYUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Adliyesi’ne giderek laiklik karşıtı açıklamaları nedeniyle Bakan Yusuf Tekin'in hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özçağdaş, Bakan Tekin’in "TBMM Genel Kurulunda yaptığı yemine aykırı olarak gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini savundu.

Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasındaki, Cumhuriyet ve laiklikle ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirten Özçağdaş, "Anayasamızda da yer alan laiklik, ülkemizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün altı temel ilkelerinden biridir. Laiklik en kısa ve geniş anlamıyla devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla, mantığa ve bilime dayandırılması olarak tanımlanmıştır" dedi.

CHP'li Özçağdaş, Yusuf Tekin hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçları yönünden de soruşturma yapılmasını istediklerini bildirdi.