"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu

Her bölümüyle izlenme rekoru kıran Kızıl Goncalar’ın fragmanında Özcan Deniz’in canlandırdığı “Doç. Dr. Levent Alkanlı” karakterinin “Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır" dediği viral oldu. Özcan Deniz X'te en çok konuşulanların arasına girdi.

Özcan Deniz, Özgü Namal var, Mert Yazıcıoğlu, gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar fragmanı gündemden düşmüyor.

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeyi amaçlayan Kızıl Goncalar daha fragmanı yayınlanmadan sosyal medyayı yerinden salladı.

19133296-728xauto.webp

Dizide başarılı oyuncu Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent televizyonda "Tarikatlar kapatılmalıdır" şeklinde bir açıklama yaparken, Vahit'in karanlık planları adım adım ortaya çıkıyor.

Kızıl Goncalar Levent “Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır" deyince spiker ise "Çok sert olmadı mı?" dedi. Levent ise "Evet ama kanser hastasına aspirin veremezsiniz" diyerek yanıt verdi.

tt.webp

Kızıl Goncalar’ın bu fragmanın ardından Özcan Deniz’in adı X'te en çok konuşulan isim oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar…

Özcan Deniz televizyon programında “Bütün tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır” demiş. Biraz sert olmadı mı? diyen sunucuya da “hayır, çünkü kanser hastasına aspirin veremezsiniz” cevabını yapıştırmış. Ağzına sağlık Levent hocam, yürüyedur arkandayız."

yy.jpg

Kızıl Goncalar bomba gibi geliyor! 'Tarikatlar kapatılsın!' mesajı olay yarattıKızıl Goncalar bomba gibi geliyor! 'Tarikatlar kapatılsın!' mesajı olay yarattı

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Özcan Deniz Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı sahnede “bütün cemaat ve tarikatlar kapatılmalıdır” sahnesinde rolünü o kadar içten yapıyor ki resmen hayran kaldım hem oyunculuğuna hem de cesaretine."

yyu.webp

Bir diğer kullanıcı ise, "Kızıl Goncalar 20. Bölümün yeni fragmanı yayınlandı, bir sahnede Dücane Cündioğlu göndermesi var; onun “Kanser hastasına aspirin veremezsiniz” cümlesini Özcan Deniz’e söyletmişler. Kemalist doktor karaktere uygun bir replik ve yine laiklik tartışmaları çıkaracaktır sosyal medyada."

Son Haberler
Koruma altına alınan kum zambaklarını koparma cezası artırıldı
Koruma altında! Çiçek açtı! Koparmanın cezası artırıldı!
AVM'lerdeki fahiş kira artışları masaya yatırıldı
AVM'lerdeki fahiş kira artışları masaya yatırıldı
Emekli Koramiral Yunan botuna neden anında müdahale edilemediğini açıkladı
Emekli Koramiral Yunan botuna neden anında müdahale edilemediğini açıkladı
Yasak aşkta şeytani plan! Kalp krizi dediler cinayet çıktı...
Yasak aşkta şeytani plan! Kalp krizi dediler cinayet çıktı...
"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu
"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu