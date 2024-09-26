"Tarikatlar kapatılsın" dedi! Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki sahnesiyle gündem oldu

Özcan Deniz, Özgü Namal var, Mert Yazıcıoğlu, gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar fragmanı gündemden düşmüyor.

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeyi amaçlayan Kızıl Goncalar daha fragmanı yayınlanmadan sosyal medyayı yerinden salladı.

Dizide başarılı oyuncu Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent televizyonda "Tarikatlar kapatılmalıdır" şeklinde bir açıklama yaparken, Vahit'in karanlık planları adım adım ortaya çıkıyor.

Kızıl Goncalar Levent “Bütün tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır" deyince spiker ise "Çok sert olmadı mı?" dedi. Levent ise "Evet ama kanser hastasına aspirin veremezsiniz" diyerek yanıt verdi.

Kızıl Goncalar’ın bu fragmanın ardından Özcan Deniz’in adı X'te en çok konuşulan isim oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar…

Özcan Deniz televizyon programında “Bütün tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır” demiş. Biraz sert olmadı mı? diyen sunucuya da “hayır, çünkü kanser hastasına aspirin veremezsiniz” cevabını yapıştırmış. Ağzına sağlık Levent hocam, yürüyedur arkandayız."

Kızıl Goncalar bomba gibi geliyor! 'Tarikatlar kapatılsın!' mesajı olay yarattı

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Özcan Deniz Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı sahnede “bütün cemaat ve tarikatlar kapatılmalıdır” sahnesinde rolünü o kadar içten yapıyor ki resmen hayran kaldım hem oyunculuğuna hem de cesaretine."

Bir diğer kullanıcı ise, "Kızıl Goncalar 20. Bölümün yeni fragmanı yayınlandı, bir sahnede Dücane Cündioğlu göndermesi var; onun “Kanser hastasına aspirin veremezsiniz” cümlesini Özcan Deniz’e söyletmişler. Kemalist doktor karaktere uygun bir replik ve yine laiklik tartışmaları çıkaracaktır sosyal medyada."