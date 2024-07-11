Tarım işçisi geçinemiyor

Gürer, Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadında çalışan kadın tarım işçilerinin karşılaştığı güvencesizlik, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına dikkat çekti.

Kadın işçiler, aldıkları günlük 700 lira ücretin geçimlerini sağlamakta yetersiz kaldığını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Gürer'in incelemeleri sırasında işçiler, gece 3'ten beri ayakta olduklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtti.

SABAH 3'TE İŞE BAŞLIYORLAR

Kadın işçiler, sabah 3'te işe başlayıp tır ve kamyonları doldurana kadar çalıştıklarını, işin patatesin durumuna göre erken veya geç bitebildiğini açıkladılar. Patates işinin sona ermesinin ardından da patates, domates ve biber toplama gibi diğer işlerde çalışmaya devam ettiklerini söylediler. Sürekli çalışmalarına rağmen düşük yevmiyelerle geçimlerini sağladıklarını vurguladılar.

Ömer Fethi Gürer, kırsalda tarımla uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için hazırladığı kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'nda olduğunu ve bu konuda çözüm arayışlarının devam edeceğini belirtti.

“TARIM İŞÇİSİ KADINLAR GEÇİNEMİYOR”

İşçiler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte çalışmak zorunda olduklarını dile getirdiler. Fiyat artışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden işçiler, çarşıya pazara çıktıklarında istedikleri ürünü alamadıklarını, bir limonun 60 TL’ye çıktığını ve bu şartlar altında çocuklarının isteklerini karşılayamadıklarını belirttiler.

Evde kaç kişinin çalıştığı sorusuna ise işçiler, bazen bir kişinin, bazen iki kişinin çalıştığını söylediler. Halinden memnun olup olmadıkları sorusuna ise işçiler, memnun olmadıklarını ifade ettiler.

“SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

Gürer, kadın tarım işçilerinin yaşadığı bu zorlukların giderilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. Gürer, kadın işçilerin sosyal güvencelerinin sağlanması ve yevmiyelerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Kadın tarım işçilerinin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.