Tarımda ektiğini biçemiyorsun. Çiftçi ekemiyor, vatandaş alamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK tarafından açıklanan tarımsal maliyet artışlarına veriler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

“GİRDİ MALİYETLERİ ÇİFTÇİYİ ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRIYOR”

Tarımda artan girdi maliyetlerinin çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını ve bunun raflara fiyat artışı olarak yansıdığını belirten Gürer, “Yıllık tarımsal fiyat girdi endeksine göre üç alt grupta daha düşük, 8 alt grupta daha yüksek değişim gösterdiği ifade ediliyor. Gübre ve toprak geliştiricilerde yüzde 9.69’luk artış yaşanırken, tarımsal ilaçlarda yüzde 24,75, yemde yüzde 27.21, tohumda yüzde 44.15 ve veterinerlik harcamalarında yüzde 151.60’lık artış var” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ DUYULMAYAN GÜBRENİN FİYATI SABİT KALIYOR”

Gürer ayrıca, “Veriler ışığında duruma baktığımızda aylık bazda değişiklikleri çok yakın takip edememe durumu ortaya çıkıyor. Gübre ve yem gibi hayvanlara ve toprağa gerekli ürünler farklı dönemlerde önemli artışlar kaydediyor. Özellikle çiftçinin ihtiyacı olduğu dönemlerde gübre fiyatları artıyor. İhtiyaç duyulmayan gübrenin fiyatı ise sabit kalıyor” dedi.

“ÜRETİCİ ÖDEME BEKLİYOR”

Ürün bedellerinin ödenmesinde yaşanan gecikmelerin Sayıştay raporlarına yandığını belirten Gürer, “Geçen yıl buğdayda ürününü TMO’ya teslim etmek isteyen çiftçi, TMO’nun depoları ithal ürünlerle doldurduğu için randevu alınımda sorun yaşadı. Ürün bedellerinin ödenmesi noktasında da sarkma oldu. Bu nedenle ürün alım politikası geliştirilmeli, TMO ürünü teslim alında ödemeyi hemen yapmalı, şu anda 6 ay önce TMO’ya satılan buğday ve artanın prim farkları halen ödenmedi. Üretici bir an önce ödeme yapılmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.