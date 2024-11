Tarımda gençler ve kadınlar vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içinde olmasını istiyoruz. Gençler ve kadınlar olmazsa bunun sürdürülebilirliği yoktur' dedi. Bu açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen '14'üncü Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde yapıldı. Tören, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışma, 'genel', 'çiftçi', 'öğrenci', 'Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları', 'Denizbank çalışanları' ve 'Tema: Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olmak üzere altı farklı kategoride düzenlendi. Türkiye'den ve 35 ülkeden toplam bin 988 fotoğrafçının 8 bin 766 eserle katılım gösterdiği yarışmada, seçici kurul 12 eseri ödüle değer bulurken, 118 eser sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca, bir eser de Bakan Yumaklı tarafından 'Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Bakan Yumaklı, törende tarımın sağlık, turizm, biyoloji, ekoloji ve ekonomi gibi birçok sektörü etkilediğini belirterek, 'Tarım, yeri gelir aştır, yeri gelir iştir. Hayata can suyu, can sağlığı, can evidir' dedi. Yarışmanın uluslararası boyutu sayesinde Türk tarımının ve üreticilerinin dünyaya tanıtılacağını vurguladı.

Bakan Yumaklı, gençlere çağrıda bulunarak, tarım sektöründe yer almanın gıda arz güvenliği için önemli olduğunu ifade etti. 'Gençler ve kadınlar olmazsa bunun sürdürülebilirliği yoktur. Bütün imkanlarımızı buna yönlendirmiş vaziyetteyiz' diyerek, gençlerin tarıma yönelmeleri için destek vereceklerini söyledi.